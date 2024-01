'Club Brugge stevent nu in sneltreinvaart af op deal over Tajon Buchanan: duidelijkheid over de timing en het bedrag'

Zoals u al kon lezen is een transfer van de Canadees naar Inter Milaan dichtbij. Fabrizio Romano komt met een nieuwe update in dit transferdossier. Club Brugge zou graag minstens 10 miljoen euro vangen. Dat lijkt te gaan lukken, al komen daar wel wat constructies bij kijken.

Met de overstap van de rechterflankspeler zou een direct transferbedrag van 7 miljoen euro gemoeid zijn, dat dan via bonussen zou kunnen oplopen tot 10 miljoen euro. Club Brugge en Inter hebben vandaag nog rond de onderhandelingstafel gezeten.

⚫️🔵🇨🇦 Inter will pay around €7m fixed fee for Tajon Buchanan plus add-ons — up to package close to €10m potential, final fee.



Inter and Club Brugge are locked in talks even today in order to get the deal done and 100% sealed this week, possibly within Wednesday. pic.twitter.com/buhPi4xrDP