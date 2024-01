Duwtje vanuit Brussel? 'Nieuwe verrassende club komt zich roeren voor Arthur Vermeeren'

Arthur Vermeeren is bezig aan een enorm sterk seizoen bij Antwerp, inclusief de Champions League. En dus wil de hele voetbaltop hem zo stilaan inlijven. Met daarbij nu een bijzondere gegadigde.

FC Barcelona was een van de eerste ploegen die nadrukkelijk interesse toonde, maar de voorbije weken is het al Premier League wat de klok slaat. Tottenham Hotspur toonde zich bijzonder concreet voor de middenvelder van Antwerp.

Ook Arsenal en Manchester United staan al langer dan vandaag op het lijstje van geïnteresseerde clubs in Arthur Vermeeren. Daily Mail voegt nu Brighton & Hove Albion aan dat rijtje toe. Ook zij willen een wintertransfer forceren bij Antwerp.

Ook Brighton & Hove Albion roert zich voor Arthur Vermeeren

Arthur Vermeeren liet al verstaan dat hij niet van plan is om te vertrekken deze winter, maar als er een fantastisch bod binnenkomt zullen ze bij The Great Old bijna niet anders kunnen dan hem te laten verkassen.

Een deal met Brighton & Hove Albion zou meteen ook een goede zaak kunnen zijn voor Union SG, dat zo een concurrent zou weten te verzwakken door er een van de sterkhouders weg te plukken. Krijgt ongetwijfeld de komende maand een vervolg ...