Na de ontslagen Carl Hoefkens straks nog een vertrekker en het einde van een korte samenwerking bij Standard?

Het tijdperk Carl Hoefkens is voltooid verleden tijd bij Standard. Al beweegt er in Luik nog wel wat. Het zou wel eens kunnen dat ook iemand anders de poort achter zich dicht trekt op Sclessin.

Eén van de nieuwkomers bij Standard deze zomar was Romaine Mundle, die bij Tottenham nochtans zijn neus aan het venster kwam steken bij de eerste ploeg (5 maal op de bank in de Premier League aan het einde van vorig seizoen). Mundle werd dus met het nodige tromgeroffel binnengehaald.

De 20-jarige Engelsman kon zich echter nooit doorzetten onder Carl Hoefkens. Na zijn vier invalbeurten in de maand augustus verdween de jonge speler uit de rotatie. Enkel bij de verplaatsing naar Club Brugge verscheen Mundle nog eens tussen de lijnen.

Standard evalueert de situatie

De aanvallend ingestelde speler werd doorgestuurd naar de U23, om ritme op te doen in 1B. Dat was niet echt het scenario dat bij zijn aankomst in Luik verwacht werd. Ondertussen blijven ze hem in Engeland wel met argusogen volgen.

Volgens Fabrizio Romano zijn verschillende ploegen uit The Championship geïnteresseerd om hem op huurbasis over te nemen deze winter. Swansea is een concrete optie, maar Standard heeft nog geen definitieve beslissing genomen in dit dossier.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Former Spurs’ Romain Mundle could return to England; several Championship clubs have highlighted a strong interest to sign him on loan from Standard Liége.



Understand Swansea are pushing whilst Standard are assessing current situation 🦢 pic.twitter.com/Yz4qoVwyba

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2024