Anderlecht start gesprekken op en wil Liverpool, Ajax, Leipzig en ... Club Brugge aftroeven voor ruwe diamant

Momodou Lamin Sonko lijkt de nieuwste aanwinst van de Jupiler Pro League te gaan worden. De 18-jarige Zweed met Gambiaanse roots is een van dé absolute sensaties in de Zweedse hoogste klasse. Met 10 goals en 5 assists in 35 wedstrijden heeft hij er een geweldig 2023 opzitten.

Zowel RSC Anderlecht als Club Brugge wilden er de vleugelspeler graag bijhebben, zeker blauw-zwart wilde daarbij ver gaan. Op Transfermarkt is de transferwaarde van Sonko de voorbije maanden gradueel gestegen. Het staat ondertussen al op niet minder dan vier miljoen euro.

Sonko ligt bovendien nog tot 2025 onder contract, waardoor hij zeker niet weg moet bij zijn Zweedse club. Toch lijkt een stapje hogerop zeker tot de mogelijkheden te behoren. Er zijn echter heel wat kapers op de kust.

De voorbije weken werden ook Leipzig en Liverpool aan het lijstje toegevoegd, nadat eerder ook Ajax Amsterdam zich al had geroerd. Het wordt dus verre van een evidentie voor Club Brugge of Anderlecht om er de winger bij te halen.

En toch: RSC Anderlecht zou volgens diverse bronnen op X ondertussen de gesprekken opgestart zijn om Sonko wel degelijk naar België te gaan loodsen. Sonko staat te boek als een echte, ruwe diamant die heel veel indruk maakt op verschillende manieren.

From what we have seen so far, one thing is clear, Sonko is already a fundamental player for his team, instinctive, imaginative, and talented Sonko has already proven that he has what it takes to become a true talent in senior football.



