KV Kortrijk-doelman Tom Vandenberghe met de handen in het haar: "Soms denk ik: waaraan heb ik dit allemaal verdiend?"

KV Kortrijk moest de winterstop ingaan als hekkensluiter. Geen leuke manier om zo het nieuwe jaar starten voor de club en zijn spelers.

KV Kortrijk maakte dit seizoen het minste doelpunten, maar kreeg er wel de meeste tegen. Zeer lastig, vindt ook doelman Tom Vandenberghe, die wekelijks in een schietkraam staat.

"We hebben dit seizoen amper twaalf goals gemaakt. Dat is gewoon veel te weinig om mee te draaien. Het is niet enkel daar dat het schoentje knelt. We hebben ook de meeste tegendoelpunten", stelt hij bij Krant Van West-Vlaanderen.

De doelman ziet dat er iets moet veranderen. "Dan is het logisch dat je laatste staat. Het is gewoon allemaal niet goed genoeg. We moeten daar geen doekjes meer om winden."

Hij lijkt stilaan de hoop te verliezen. "Ik doe alles voor de club, geef dag in, dag uit het beste van mezelf. Maar niets lijkt te werken. Het is enorm frustrerend om me telkens twee à drie keer per match te moeten omdraaien terwijl ik eigenlijk een uitstekende wedstrijd speel."

"Tegen Westerlo bijvoorbeeld: in de laatste minuut sla ik de bal op de paal. In plaats dat hij naar de buitenkant wegvliegt, komt de bal recht in de voeten van een tegenstander. Soms denk ik: waaraan heb ik dit allemaal verdiend? Veel mensen kijken enkel naar de uitslag en baseren daarop hun mening. Alles samen is dit misschien wel het moeilijkste jaar van mijn carrière tot nu toe", besluit Vandenberghe.