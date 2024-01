Standard is dringend op zoek naar versterking achteraan: 'Gesprekken lopen met ervaren verdediger'

Standard wil zijn verdediging dringend versterken. Ze zijn op zoek naar een ervaren speler.

Ondanks de beperkte financiële middelen moet Standard ervoor zorgen dat er geen onaangename verrassingen komen aan het einde van het seizoen en zal het zijn selectie moeten versterken tijdens de wintermercato.

Kostas Laifis en Merveille Bokadi lopen aan het einde van hun contract dit seizoen, de lening van Zinho Vanheusden loopt deze zomer af en Nathan Ngoy zou enkele interessante aanbiedingen kunnen krijgen.

Een centrale verdediger, op zijn minst, is dus noodzakelijk. Volgens de Portugese pers is Standard geïnteresseerd in een ervaren verdediger.

Volgens A Bola is Standard in gesprek met Bruno Wilson (27), een centrale verdediger van Vizela uit de Portugese eerste klasse.

Hij heeft dit seizoen al meer dan 1.500 minuten gespeeld en mocht 17 keer starten. Wilson, die bijna 80 wedstrijden in Liga Portugal heeft gespeeld in zijn carrière, wordt volgens Transfermarkt geschat op 900.000 euro. De Griekse ploeg Panathinaikos zou ook geïnteresseerd zijn.