Toby Alderweireld ziet een kans om zijn fabelachtig 2023 te overtreffen

Wie Toby Alderweireld zegt, denkt automatisch terug aan de titel van Royal Antwerp FC. Al wordt er ook gedacht aan een terugkeer bij de Rode Duivels.

Het hoogtepunt van 2023 voor Toby Alderweireld, daarover moet hij niet lang nadenken. “Mijn doelpunt tegen Genk natuurlijk, in minuut 93'33". Een fantastisch moment voor mezelf, de club en de stad”, klinkt het bij Sporza.

“Er bestaan 2 versies van dat doelpunt: hoe het op camera is vastgelegd en hoe ik het zelf beleefd heb. Voor mij zijn dat 2 verschillende momenten. Als ik die fase in mijn hoofd afspeel, is dat toch nog altijd het speciaalst.”

Zijn status in Antwerpen is nog verveelvoudigd door die goal en de dubbel, dat voelt hij ook. “Ik probeer altijd voor iedereen wat tijd te maken. Ook al ben ik soms eens moe of zijn de kinderen erbij. Ik snap dat de mensen op die manier hun appreciatie willen tonen. Dan kun je niet boos zijn.”

In 2024 nog beter doen, maar misschien kan dat wel op het EK. “Ik hoop heel hard dat België straks Europees kampioen wordt. Met mij erbij? Haha, dat weet ik niet”, besluit Alderweireld.