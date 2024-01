Forse kritiek op de Rode Duivels: "Zouden ze in Nederland nooit laten gebeuren"

2024 is opnieuw het jaar van een groot landentoernooi. De Rode Duivels willen zich laten zien op het EK in Duitsland.

Jan Van Winckel, aan de slag als technisch directeur in de Verenigde Arabische Emiraten en in het verleden één van de voortrekkers van ondertussen al niet meer actieve Belgian Professional Football Coaches, de Belgische trainersvakbond, kijkt toch met enige scepsis naar de nationale ploeg.

Er is volgens hem te weinig respect voor de Belgische coaches. In de Jupiler Pro League zijn er met Hein Vanhaezebrouck (AA Gent), Wouter Vrancken (RC Genk), Felice Mazzu (Charleroi) en Rik De Mil (Westerlo) amper nog vier Belgen hoofdcoach.

De nationale ploeg heeft al twee keer een buitenlander als trainer. “Dat zouden ze in Nederland nooit laten gebeuren”, zegt Van Winckel in Het Nieuwsblad. “Daar is de bondscoach al meer dan vijftig jaar een Nederlander.”

Roberto Martinez leverde goed werk volgens Van Winckel. “Maar dat we na Martinez met Domenico Tedesco opnieuw voor een buitenlander kozen, op het moment dat er zich genoeg Belgisch talent aandiende, dat begrijp ik echt niet.”

“Dat er bij de directe assistenten van Tedesco voornamelijk plaats is voor buitenlanders, onder wie nota bene zijn eigen broer, dat snap ik nog veel minder. Ook dat zijn kansen voor Belgische trainers die worden weggenomen.”