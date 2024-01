'Standard vindt oplossing voor overbodige pion'

Zo zal Standard een van zijn spelers binnenkort kunnen uitlenen. Noah Ohio zou dicht bij een overstap naar FC Utrecht staan, op uitleenbasis. Dat meldt journalist Gianluca Di Marzio.

Ohio kon dit seizoen nog niet overtuigen bij de Rouches, onder Carl Hoefkens. De spits mocht slechts twee keer starten in de competitie en kwam in totaal aan 293 minuten waarin hij niet kon scoren, en geen assist kon geven.

#Calciomercato | @fcutrecht closing in for #Ohio, on loan from @Standard_RSCL. Also @GenoaCFC liked himhttps://t.co/ChODZW147b