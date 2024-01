Transfer die Club Brugge miste trekt naar KAA Gent: "Speel op een hoger niveau"

Afgelopen zomer was hij in beeld bij Club Brugge, maar zover kwam het niet. Nu is Daniël Schmidt wel weg bij STVV, richting KAA Gent.

Daniël Schmidt was vier maanden lang de vierde doelman bij STVV. Hij vreesde dat hij pas volgende zomer een nieuwe club zou vinden, maar uiteindelijk kon hij terecht bij KAA Gent.

Schmidt leek deze zomer nochtans op weg naar Club Brugge. Eerst was te horen dat hij zelf niet wou, maar blijkbaar vonden de clubs geen deal. STVV wou wachten tot het een vervanger had, maar dat zag Club Brugge niet zitten.

Uiteindelijk kwamen ook nog Lorient en Metz aankloppen, maar daar werden spelletjes gespeeld met het management van de doelman.

“Wat Metz deed, was niet correct”, benadrukt Schmidt in Het Belang van Limburg. “Was het de transfersom? Was ik te duur? Ik heb erover nagedacht, maar na die moeilijke maand oktober heb ik alleen nog vooruitgekeken”, gaat hij verder.

En dat doet hij nu in Gent, niet in Brugge. “STVV heeft me nu in de winter toch de kans gegeven om mijn carrière nieuw leven in te blazen. Ik speel in Gent op een hoger niveau, ik ben dus een gelukkig man.”