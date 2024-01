Victor Osimhen (ex-Charleroi) op weg naar een verrassende club?

Victor Osimhen is erg gewild, maar zou op weg kunnen zijn naar een verrassende bestemming. Namelijk Chelsea, dat momenteel moeite heeft met klimmen in het klassement.

Victor Osimhen maakte naam bij Sporting Charleroi en was een van de sleutelfiguren in de titelzege van Napoli. De Nigeriaanse aanvaller, die in januari deelneemt aan de Afrika Cup, kon flink wat interesse opwekken.

Iedereen in Europa volgt de 25-jarige spits, die op Transfermarkt wordt geschat op zo'n 110 miljoen euro. Velen dromen van Osimhen, maar slechts weinigen kunnen hem betalen.

Maar volgens het Engelse medium TEAM Talk zou Victor Osimhen naar verluidt bereid zijn om een vooraf onderhandelde deal te accepteren waardoor hij deze zomer naar Chelsea zou verhuizen.

Chelsea is een historische club, maar slechts 10e in de Premier League op dit moment. De juiste oplossing voor de man die een van de beste spitsen ter wereld is geworden?