Zitting over penaltyfase tijdens Anderlecht-Genk afgelopen: Weinig hoop voor KRC Genk

Het Referee Department heeft op vrijdag de klacht van KRC Genk behandeld over de veelbesproken penaltyfase tegen Anderlecht. Een beslissing is nog niet genomen.

KRC Genk wil dat de wedstrijd tegen Anderlecht opnieuw gespeeld wordt. Een strafschop van Bryan Heynen mocht onterecht niet worden hernomen. De Limburgers verloren nadien de wedstrijd met 2-1.

Heynen miste zijn penalty maar Yira Sor kon meteen nadien wel scoren. Zijn goal werd afgekeurd want hij kwam te snel in de zestien. Maar ook onder anderen Yari Verschaeren was te snel in het strafschopgebied. Scheidsrechter Nathan Verboomen wilde de penalty opnieuw laten zetten, maar daar besliste de VAR anders over.

KRC Genk houdt vol dat er een fout tegen het reglement gebeurde. De uitleg op de zitting geeft echter de indruk dat het om een menselijke fout gaat. De naam van Verschaeren is zelfs niet gevallen, dus lijkt het een beoordelingsfout te zijn. Met de info die we nu hebben, lijkt het erop dat de wedstrijd niet zal herspeeld worden.