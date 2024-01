Lille boekt recordoverwinning in Frankrijk met twee ex-JPL-spelers in de hoofdrol en doet nadien mooi gebaar voor tegenstander

LOSC Lille heeft zaterdag met 12-0 (!) gewonnen van Golden Lion FC in de Franse beker. De overwinning is de grootste in een officiële wedstrijd in de geschiedenis van de club.

Twee voormalige JPL-spelers zorgden mee voor de overwinning. Jonathan David, die we nog kennen van bij KAA Gent en Edon Zhegrova (ex-KRC Genk), maakten een hattrick. De Ligue 1-club was wel enorm blij met zijn tegenstander. De club maakte op sociale media duidelijk dat het de supporters van de club uit Martinique apprecieerde. De spelers van Lille maakten na de wedstrijd een erehaag voor hun tegenstanders. Een moment dat ze duidelijk nooit zullen vergeten. Félicitation à Golden Lion pour son parcours dans cette @coupedefrance 👏#LOSCGLFC pic.twitter.com/ruelbVNhyO — LOSC (@losclive) January 6, 2024 Merci aux supporters de Golden Lion également, vous étiez géniaux ❤️ pic.twitter.com/PBvwM8aTDE — LOSC (@losclive) January 6, 2024