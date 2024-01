Horror voor Belgische ploegen die Europees spelen volgend seizoen, Vrancken reageert: "Verschrikkelijk voor de spelers"

De meeste ploegen zoeken tijdens de winterstop de zon op. Zo ook KRC Genk, dat in de Spaanse zon de batterijen aan het opladen is. Maar vanaf volgend seizoen is dat waarschijnlijk niet meer mogelijk.

De UEFA gaat volgend seizoen immers veranderingen doorvoeren in de Europese clubcompetities en daardoor wordt de kalender nog wat drukker. De Pro League heeft voor volgend seizoen welgeteld één vrij weekend voorzien in de eindejaarsperiode.

De spelers zijn 'vrij' tussen 28 december en 7 januari, maar dan moet er ook wel getraind worden. “Volgend seizoen één vrij weekend in eindejaarsperiode? Dat is verschrikkelijk voor de spelers. Je moet af en toe eens even de voet van het gaspedaal kunnen halen, om daarna de motor opnieuw op te starten”, reageerde Wouter Vrancken in HBvL.

"Daarvoor is deze stage ideaal. Zeker nu de zon van de partij is, ze geeft de spelers zichtbaar energie. We hebben hier al twee dagen heel goed kunnen werken. Fysiek lag het zwaartepunt op zondag, de enige dag dat we zowel voor- als namiddag trainen."