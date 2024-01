Rode Duivel Axel Witsel denkt na over zijn toekomst, steeds meer duidelijkheid richting Belgische competitie

Terwijl het gonst van de geruchten omtrent Marouane Fellaini, is er ook over die andere compatriot met een verleden bij Standard heel wat te doen. Waar ligt de toekomst van Axel Witsel? Blijven bij Atlético Madrid, of toch andere oorden opzoeken?

Axel Witsel is momenteel nog aan het twijfelen over zijn toekomst. Volgens AS zou hij mogelijk alsnog gaan bijtekenen bij Atlético Madrid en zouden er op dit moment onderhandelingen lopen. De andere optie is vertrekken.

De Rode Duivel ligt nog onder contract tot juni 2025, waardoor er ofwel gedacht wordt aan een vertrek nu of komende zomer, dan wel aan een verlenging van het contract. Zijn coach ziet wel wat in een langer verblijf van Witsel.

Terugkeer naar Standard steeds onwaarschijnlijker voor Axel Witsel

Een terugkeer naar Standard? Daar was een paar maanden geleden al luidop sprake van en Witsel zou op zich graag wel terugkeren naar de Vurige Stede, maar de zaak lijkt steeds onwaarschijnlijker te worden.

Bij de Rouches zou hij de grote redder kunnen worden - zowel deze winter als komende zomer. Maar de vraag is: wil hij dat zijn en is 777 Partners kapitaalkrachtig genoeg om hem te betalen? Hetzelfde kan gezegd worden als er de komende weken nog meer geruchten zouden opduiken over Marouane Fellaini.