Steven Defour heeft advies voor Genks goudhaantje Bilal El Khannouss: "Te verliefd op de bal"

KRC Genk kende een wisselvallige eerste seizoenshelft, maar kon toch mooi de winterstop ingaan met een 3-0 overwinning tegen Antwerp. Maar er zijn nog werkpunten.

Er loopt veel kwaliteit rond bij Racing Genk, dat weten ook de Vlaamse analisten. Denk maar aan Bilal El Khannouss. Hij speelt vaak een geweldige wedstrijd, maar kon in 20 wedstrijden slechts drie keer scoren en drie assists geven.

Ook Wesley Sonck viel dit op. Hij richtte zich in een gesprek bij Het Laatste Nieuws tot Marc Degryse om te vragen of hij niet vond dat El Khannouss op zijn positie meer moet scoren, waarop die snel antwoordde met een ja.

Ook Steven Defour kwam even tussen. "Misschien moet hij een positie zakken", merkte hij op volgens HLN. "Ik zou El Khannouss in een dominante ploeg als Genk op ‘de 8' durven zetten en - ik zeg maar iets - Refaelov op ‘de 10'. Die had élk jaar goede statistieken. El Khannouss is te verliefd op de bal. Hij moet de ruimtes in de láátste dertig meter opzoeken."