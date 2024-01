Ging staf van Standard in de fout met geblesseerde speler? Zware blessure leek vermijdbaar

Standard heeft er een goeie oefenstage opzitten onder leiding van nieuwe coach Ivan Leko. Die legde er duchtig de pees op, maar er was ook negatief nieuws. De Rouches keerden terug met twee zwaar geblesseerden. Ibe Hautekiet en Nathan Ngoy zijn weken out.

En vooral de situatie van Nathan Ngoy roept vragen op. Op 20 december liep hij een scheur in de hamstrings van zijn linkerkuit op, maar een dikke twee weken later stond hij op het oefenveld in Marbella.

Echter, afgelopen zondagochtend, tijdens de tweede sessie, had hij een terugval. Het verdict kwam snel: het was een nieuwe scheur die hem vier tot vijf weken van het veld zou houden. Een flinke tegenvaller voor Ivan Leko. "Het is jammer, want ik zie enorm veel potentieel in deze speler. Ik hoop dat hij snel terugkomt", aldus Leko bij Sudpresse.

Maar was het allemaal het risico waard om hem zo snel te laten herbeginnen? De medische staf zal in ieder geval dieper moeten graven om te achterhalen wat de achterliggende reden van zijn terugval is.