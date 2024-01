Het wordt een stevig robbertje - maar wie wordt volgens u kampioen?

Het werd opnieuw een héél interessante titelstrijd in 2024. Daar zijn ook zowat alle analisten en zelfs de teams zelf stilaan van overtuigt. En dus kunnen we ons wel eens gaan opmaken voor een weergaloze strijd.

"Antwerp serveerde tegen Barcelona kampioenenvoetbal. Vermeeren, Keita, Janssen, Ejuke, Ilenikhena met zijn invalbeurt, ... En ook Anderlecht stelt dit seizoen minder teleur en hebben wat mij betreft evenveel kwaliteit rondlopen."

"En wat was Union SG een genot om naar te kijken. Zij lieten ook kampioenenvoetbal zien. Superlatieven schieten te kort voor wat ze presteerden. Ik denk dat de titelstrijd nog heel spannend wordt. Een heruitgave van vorig seizoen, met wat extra titelkandidaten zoals KAA Gent, Club Brugge en Anderlecht", gaf Imke Courtois eerder al toe aan De Zondag.

© photonews

Philippe Albert van zijn kant ziet dé kans bij uitstek voor Union SG: "Als ze nu geen kampioen worden, dan misschien nooit." Anderlecht is voor hem de grootste uitdager. Dimitri De Condé gaf ondertussen aan dat hij denkt dat Genk zeker ook niet kansloos is.

En Hein Vanhaezebrouck verwacht dan weer een strijd tussen de grote zes ploegen: "Als ik zes kandidaten mag noemen, dan zijn we titelkandidaat", klonk het op zijn persconferentie voor het duel met Club Brugge.

Cijfers liggen dicht bij elkaar

Als we kijken naar hoe de grote ploegen het tegen elkaar doen, dan moeten we dit seizoen vooral opmerken dat iedereen elkaar wat in evenwicht weet te houden. En dus zouden we op weg kunnen zijn naar heel spannende play-offs.

Op dit moment heeft Union SG het voordeel dat ze op kop staan, maar door de halvering van de punten zou het in de play-offs snel kunnen keren. En dus vragen we het ook graag eens aan u: wie is uw favoriet om de titel te pakken en waarom? Laat het ons weten in de reacties!