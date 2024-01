KV Mechelen vindt versterking bij Anderlecht

KV Mechelen is op zoek naar versterking en heeft deze gevonden bij Anderlecht. Al krijgt hij nog even tijd om te rijpen.

Nail Moutha-Sebtaoui

KV Mechelen gaat een nieuwe verdediger aantrekken. Dit is Nail Moutha-Sebtaoui die overkomt van de RSCA Futures. De achttienjarige Marokkaanse Belg komt transfervrij over want hij had geen profcontract bij Anderlecht.

Hij zou woensdag een meerjarig contract tekenen bij de Mechelaars weet Het Nieuwsblad.

RSCA Futures

Nail Moutha-Sebtaoui is een jeugdspeler van Anderlecht en kwam sinds dit seizoen uit voor de RSCA Futures bij in de Challenger Pro League.

Hij speelde 15 wedstrijden en daarin gaf hij twee assists.

Helmond Sport

KV Mechelen gaat de jonge verdediger echter niet direct voor de leeuwen smijten. Het is een investering in de toekomst. Daarom gaan ze hem laten rijpen bij zusterclub Helmond Sport tot het einde van het seizoen.

Helmond Sport komt uit in de Nederlandse tweede klasse.