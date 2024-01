KV Oostende moet watertrappelen om te overleven, maar staat wél in de halve finale van de Croky Cup

Op extrasportief vlak is KV Oostende op sterven na dood, maar daar is op de grasmat niets van te zien. RWDM moest vanavond voor de bijl.

KV Oostende komt dezer dagen vooral extrasportief in de media. The Kustboys moeten watertrappelen op volle snelheid om het hoofd boven water te houden. Meer zelfs: het is een half mirakel dat er vanavond kon worden gespeeld in De Koningin der Badsteden.

Terwijl half België onder een sneeuwtapijt ligt was Oostende vanaf minuut één op temperatuur. De tweedeklasser zette RWDM meteen onder druk en dat resulteerde. Nog voor het halfuur zette Ewan Henderson het Albertpark in vuur en vlam.

Guillaume Hubert - tot vorig seizoen nog een Oostendenaar nota bene - zag er allerminst goed uit bij dat tegendoelpunt. Maar daar kan Molenbeek niét naar wijzen. Ook na de rust eenzelfde spelbeeld. Het was Brent Laes die op het uur voor de 2-0-eindscore zorgde.

We willen nog even benadrukken: het blijft toch straf. Afgelopen weekend legde KVO Zulte Waregem over de knie. Ondertussen staan The Kustboys ook mooi in de halve finale van de Croky Cup. Laat ons hopen dat die wedstrijd ook effectief zal kunnen gespeeld worden...