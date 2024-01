Lorenzo Staelens voorspelt wie de Gouden Schoen zal winnen en geeft zijn top 3

Op donderdag zullen we weten wie de Gouden Schoen wint. Toby Alderweireld wordt als favoriet naar voren geschoven.

Ook door Lorenzo Staelens, die de Gouden Schoen zelf al eens won als verdediger. Hij voorspelt dat Alderweireld zal winnen. "Dit jaar wordt het een speler van Antwerp en dan kom je, logisch gezien, uit bij Toby Alderweireld", vertelde hij bij Sporza.

Staelens haalt de loftrompet boven voor de Antwerp-speler. "Hij wordt op handen gedragen door de supporters en hij is het verlengstuk van de trainer op het veld. Toby is een ideale gast om in je ploeg te hebben."

Staelens wijst erop dat Alderweireld wel blij mag zijn met een ploeg als Antwerp. "Het is de verdienste van de volledige ploeg. Je kan als verdediger niet winnen als je in een slechte ploeg speelt." De top drie wordt volgens Staelens: "Alderweireld, Arthur Vermeeren en Mohamed Amoura."