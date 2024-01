Ronny Deila laat zich uit over de confrontatie met Rik De Mil

Club Brugge ontvangt zaterdagavond Westerlo. Voor één keer heel bijzonder, want voormalig Clubassistent Rik De Mil is nu de hoofdtrainer van de bezoekers.

Club Brugge krijgt met Westerlo, Charleroi en KV Kortrijk drie wedstrijden voorgeschoteld waarin het maximum van de punten gepakt moet worden.

Na de bekerzege tegen KAA Gent was er de nodige kritiek. Ronny Deila ligt er niet wakker van, of ze nu winnen of verliezen, er is altijd wel wat te zeggen. “En natuurlijk kunnen we beter doen aan de bal”, zegt Deila bij Het Nieuwsblad.

Al telt er uiteindelijk maar één ding. “Het gaat nog steeds om winnen. We hebben nu twaalf matchen niet verloren en willen doorgaan. Of we nu tegen Antwerp of Westerlo spelen - we willen altijd kleine dingetjes verbeteren.”

Bij Westerlo staat zijn ex-assistent Rik De Mil langs de lijn. “Westerlo heeft het tot dusver goed gedaan onder Rik. Jammer dat hij de club verlaten heeft, want hij kende Club Brugge door en door. Hij is een goeie coach, ook een goeie hoofdtrainer.”

Deila begrijpt de keuze van zijn ex-collega. “Hij wou een stap vooruit zetten en we hebben niet de neiging om dan iemand tegen te houden. In mijn geval was dat ook vaak zo. En ik zou het ook niet leuk gevonden hebben hadden ze mij wel tegengehouden.”