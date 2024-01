Goed nieuws bij Anderlecht, ook met het oog op cruciale matchen tegen Union

Niemand die zijn lichaam beter kent dan Jan Vertonghen. De recordinternational van Anderlecht was eerder deze week nog niet klaar om te trainen, maar gaf zelf aan dat hij het vrijdag wou proberen. Als hij morgen geen reactie vertoont, kan hij in de selectie tegen OH Leuven zitten.

Vertonghen was gisteren op de Gouden Schoen samen met ploegmaats Kasper Schmeichel, Anders Dreyer, Zeno Debast en Yari Verschaeren. Na de uitreiking haastte de Anderlecht-delegatie met ook Riemer en Fredberg zich weg. Deze voormiddag stond er immers al een training op het programma. Vertonghen kreeg ook groen licht van de medische staf. Zijn enkel is voldoende aangesterkt. Het is wel afwachten hoe hij morgenvroeg opstaat. Als de enkel soepel blijft kan hij geselecteerd worden voor de match tegen OHL. Cruciaal voor donderdag Dat is ook goed nieuws voor beide matchen tegen Union. Hoe langer het aansleepte, hoe meer onzeker het werd dat hij donderdag zou kunnen spelen in een match op het scherpst van de snee. Hoe het er nu naar uitziet, zal Riemer dus de twee cruciale duels niet moeten spelen met Théo Leoni in de verdediging. Dat zorgde toch wel voor enige ongerustheid. Er waren niet veel andere opties meer aangezien ook Delaney en Diawara niet beschikbaar zijn, twee jongens die wel hun postuur mee hebben. De twee matchen tegen de leider zijn toonaangevend voor het vervolg van de competitie, want Anderlecht zal zowat op z'n sterkst staan.