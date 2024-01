Zeer goed nieuws voor Anderlecht met oog op wedstrijd tegen OH Leuven

RSC Anderlecht neemt het zondag op tegen OHL. Er was nog heel wat onzekerheid rond Jan Vertonghen.

Anderlecht zit met veel afwezigen. Vooral achteraan op de flanken (Sardella, N'Diaye), maar ook centraal. Jan Vertonghen kampte met een enkelblessure en zijn (eenmalige) vervanger Thomas Delaney is ook out.

De verwachting was dat Vertonghen pas volgende week donderdag weer zou spelen in de Belgische bekerwedstrijd tegen Union SG. De aanvoerder van paars-wit herstelde echter sneller dan verwacht. Hij was deze week terug aan het trainen. Zaterdag werd beslist of hij fit genoeg zou zijn voor de wedstrijd tegen OHL.

Volgens Het Laatste Nieuws oordeelde de medische staf dat Vertonghen mee kan spelen. Hij zal worden opgenomen in de selectie voor de wedstrijd tegen OHL. Brian Riemer, die enkele dagen geleden had gepland om Theo Leoni op zijn plaats in te zetten, kan opgelucht ademhalen...