RWDM-Eupen definitief stopgezet na ongeregeldheden

De wedstrijd tussen RWDM en KAS Eupen is stopgezet. De harde kern van de thuisploeg liet het zover komen.

De harde kern van RWDM had op voorhand aangekondigd om actie te voeren, maar lange tijd was daarvan niks te merken.

Tot acht minuten voor tijd. De harde kern van de thuisploeg gooide bommetjes op het veld. Scheidsrechter Verboomen twijfelde niet en legde de wedstrijd stil.

Er was aangekondigd dat dit zou gebeuren als de ploeg zou verliezen. Emond had de bezoekers in de 58ste minuut op voorsprong gebracht.

De politie stond in gevechtsuitrusting klaar om in te grijpen als dat nodig is. Twintig minuten na het stopzetten van de wedstrijd kwamen de spelers opnieuw het veld op. Er werd meteen iets in de zestien gegooid en de scheids floot definitief af.