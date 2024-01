Van Bommel en Wijndal komen terug op opvallend spandoek voor Marc Overmars

Na de overwinning van Antwerp tegen Charleroi ging het in elk interview toch even over iets dat na de wedstrijd plaatsvond.

Na affluiten namen de spelers namelijk een spanddoek vast met daarop "Overmars, voor altijd achter je", als steunbetuiging voor de sportief directeur van Antwerp. Die heeft van de FIFA namelijk en wereldwijde schorsing opgelegd gekregen voor grensoverschrijdend gedrag tijdens zijn Ajax-periode zonder al te veel extra tekst en uitleg.

"We willen laten zien dat we altijd achter hem staan", klinkt het achteraf bij Owen Wijndal. "We weten zelf niet hoe het nu verder moet maar we willen wel onze steun betuigen", vertelt de linksachter.

"Antwerp is een rauwe club"

Ook Overmars' landgenoot Mark Van Bommel werd op de persconferentie achteraf om zijn mening gevraagd. Het was hem ook niet ontgaan dat enkele supporters voor het aftrappen ook al hun steun hadden betuigd met een spandoek.

"En dat is het mooie van deze club. Het is een rauwe club maar ze staan als één man achter iedereen die bij de club hoort. Dat is nu zo en was in tweede klasse ook zo, dat zie je maar weinig", vindt Van Bommel.