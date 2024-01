Administratieve blunder kost goudhaantje Genk unieke kans op record

Racing Genk speelde zaterdagmiddag gelijk tegen Cercle Brugge in de Jupiler Pro League. Op de bank mogen in 2024 liefst negen spelers in plaats van zeven zitten, maar zover kwam het allerminst.

Door de afwezigheid van Paintsil, El Khannouss, Fadera én Kayembe was het sowieso al wat puzzelen voor Wouter Vrancken tegen Cercle Brugge. Heel wat spelers van jong Genk werden daardoor opgevist voor de A-kern. Maar Claes, Caicedo, Adedeji-Sternberg en Karetsas mochten uiteindelijk niet op de bank zitten, want ze waren niet speelgerechtigd door een administratieve blunder aan Genkse zijde. De vier waren niet ingeschreven bij de A-ploeg en mochten dit weekend daardoor enkel spelen bij Jong Genk. "Jammer voor de jongens zelf", vindt Wouter Vrancken "Een bijzaak", noemde Wouter Vrancken de fout van het management van de Limburgers. Al had het wel gevolgen, onder meer voor goudhaantje Konstantinos Karetsas. Die kon namelijk een record breken van Anthony Limbombé en de jongste speler voor Genk ooit worden in de A-ploeg. Pittig detail: volgende week is Karetsas ouder dan Limbombé, dus het was tegen Cercle Brugge dé kans. "Het zijn bijzaken, maar het was wel leuk geweest voor hem. Zo'n zaken mogen niet gebeuren, het is vooral jammer voor de jongens zelf."