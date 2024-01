📷 OFFICIEEL Zulte Waregem heeft een nieuwe aanvaller beet

Zulte Waregem heeft met Stavros Gavriel een nieuwe aanvaller beet. Hij komt over van Apoel Nicosia en tekende een contract van 2,5 jaar.

Gavriel (21) is een linksvoetige flankaanvaller die al op zijn 18 jaar debuteerde op het hoogste niveau in Cyprus. Hij speelde in totaal 39 wedstrijden bij de ploeg waar hij zijn jeugdopleiding genoot en was er goed voor 5 doelpunten en 4 assists.

Afgelopen seizoen werd de jonge winger uitgeleend Akritas Chlorakas. Daar was Gavriel eveneens goed voor 5 doelpunten in 34 wedstrijden. De Cyprioot komt deze winter over naar Essevee en tekent een contract van 2,5 seizoenen bij Zulte Waregem.

“We hebben heel wat wedstrijden van Gavriel bekeken en waren onder de indruk van zijn talent”, vertelt Sportief Manager Tom Caluwé. “Hij is een dribbelvaardige flankaanvaller die heel doelgericht voetbalt. We hopen zijn kwaliteiten snel in het team te passen en zo verder te bouwen aan een competitieve kern.”

“Eerst en vooral ben ik enorm trots om vanaf vandaag speler te zijn van Zulte Waregem” klinkt een tevreden Stavros Gavriel. “Dit is een nieuwe, grote stap in mijn voetbalcarrière. Ik ben er helemaal klaar voor om het team te helpen om terug te keren naar de Jupiler Pro League.”