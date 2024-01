Transfertarget van KAA Gent en Anderlecht heeft zijn keuze gemaakt

Hakon Valdimarsson (22), doelman van Elfsborg en 6-voudig IJslands international, werd nauwlettend in de gaten gehouden in de Jupiler Pro League. Enkele weken geleden werd zijn naam genoemd bij RSC Anderlecht, dat op zoek was naar een talentvolle jonge doelman, en door KAA Gantoise, dat uiteindelijk Daniel Schmidt van STVV overnam.

Uiteindelijk zal Valdimarsson Zweden, waar hij sinds 2021 speelt, verlaten, maar niet inruilen voor België. De in Reykjavik geboren doelman gaat volgens transferexpert Fabrizio Romano naar Brentford. De Premier League-club betaalt Elfsborg naar verwachting €4 miljoen (inclusief bonussen).

Details of Hákon Valdimarsson deal.



Brentford deal is done as medical will take place today.



€3.1m fixed fee to Elfsborg.



€900k add-ons up to €4m potential total package.



Copenhagen and Villa had bids rejected, Brentford hijacked the move.



