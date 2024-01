Feest bij Jong Genk na zegetocht tegen RSCA Futures

Afgelopen week was de scheidsrechterlijke dwaling in de wedstrijd tussen RSC Anderlecht en KRC Genk het grote nieuws. Zaterdag stonden hun beloftenploegen tegenover elkaar.

In de Challenger Pro League stonden Jong Genk en de RSCA Futures tegenover elkaar. Het werd een moeilijke namiddag voor de spelers van RSCA Futures.

In de 16e minuut doorkliefde Jong Genk de verdediging van de RSCA Futures. Noah Adedeji-Sternberg stond oog in oog met doelman Vanhoutte en rondde koelbloedig af. Vijftien minuten later werd Tajaouart voortijdig weggestuurd, waardoor de Anderlecht-beloften met 10 man verder moesten.

Adedeji-Sternberg vond namens Jong Genk nog twee keer het net tegen de RSCA Futures. Vlak voor rust maakte Jong Genk gebruik van hun overwicht, waarbij Adedeji-Sternberg in de 39e minuut opnieuw de voorsprong verdubbelde. Zo ging Jong Genk met een 2-0 voorsprong de rust in.

In de tweede helft kreeg Jong Genk talrijke kansen om de voorsprong tegen de RSCA Futures uit te breiden. Het leek erop dat dit niet zou gebeuren, totdat Jong Genk toch toesloeg in de 88e minuut. Dit keer was het Wilson Da Costa die scoorde en daarmee de eindstand bepaalde.