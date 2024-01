Klasse! Vertonghen verstopt zich niet en komt meteen uitleg geven na blunders: "Tweede was niet echt een fout"

Jan Vertonghen is een klasbak. Veel spelers ga je niet vinden die na een wedstrijd waarin ze twee keer in de fout gingen, uitleg komen geven. Vertonghen kende een heel vervelende eerste helft, maar verstopte zich niet.

De recordinternational kwam gewoon voor de camera en liet zich uit over de twee fases waaruit twee Union-goals vielen. Twee keer was hij betrokken. "Die eerste was een heel technische fout", zuchtte hij. "Ik wil die bal echt wegrammen terwijl ik die gewoon rustig naar de buitenkant moet deviëren."

"We lagen onder druk en ik maakte een inschattingsfout. Daardoor verloor ik soort van mijn techniek. Die tweede... De mensen gaan dat inschatten als een fout, maar die bal springt op. Daardoor lijkt het een flater. Ik zat veel meer in met die eerste dan met die tweede. Maar ja, als het twee keer gebeurt en het wordt twee keer afgestraft... Ik heb me daarna gewoon proberen focussen."

Toch tevreden

Anderlecht doorbrak de reeks van verlieswedstrijden wel dankzij een goal van Hazard in het slot. "Ik ben wel soort van tevreden", knikte Vertonghen. "Als je van 0-2 moet terugkomen, dan moet je blij zijn met dat punt."

"Union is een heel goeie ploeg en wij misten toch wel heel wat geblesseerden. De tweede helft was voor ons. We hebben laten zien dat we willen vechten. Dat is ook wat de supporters wilden en wat nodig was voor de rest van ons seizoen."