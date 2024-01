Anderlecht én Gent hadden concrete interesse: 'Transfertarget van Belgische topclubs heeft zijn keuze gemaakt'

RSC Anderlecht en KAA Gent waren de voorbije weken geïnteresseerd in Hakon Valdirmarsson. Beide Belgische topclubs kozen echter voor een andere doelman. En daar is een reden voor.

RSC Anderlecht trok met Mads Kikkenborg nog maar eens een Deense doelman aan, terwijl KAA Gent ging shoppen bij STVV en Daniel Schmidt meenam naar de Arteveldestad. Beide teams waren concreet voor Hakon Valdimarsson, maar dat ging uiteindelijk niet door.

De 22-jarige doelman tekende uiteindelijk een contract bij Brentford FC. En van zodra de Engelsen zich meldden was het voor Anderlecht en Gent duidelijk dat de alternatieve plannen moesten geactiveerd worden.

Drie miljoen euro

Brentford betaalde uiteindelijk drie miljoen euro aan IF Elfsborg om de zesvoudig IJslands international binnen te halen. En dat is meteen het dubbele van hetgeen onze Belgische topclubs in gedachten hadden.