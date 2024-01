OFFICIEEL: Standard Luik ziet goudhaantje vertrekken naar Hull City

Het zal al een tijdje in de pijplijn, maar Standard is één van hun goudhaantjes kwijt. Al zien ze hem mogelijk terugkeren in de zomer.

Standard en Hull City maakten dinsdagavond bekend dat Noah Ohio met onmiddellijke ingang de overstap maakt naar de Engelse club. Het gaat over een uitleenbeurt zonder aankoopoptie.

De Nederlandse belofteninternational kan zich zo in The Championship in de kijker spelen. Hull City staat op de 8ste plaats in de Engelse tweede klasse. Dit op 14 punten van leider Leicester City.

Ohio komt sinds de zomer van 2022 uit voor Standard Luik. Ze namen hem over van RB Leipzig voor 1.2 miljoen euro. Voordien verdedigde hij de kleuren van Manchester United, Manchester City, Vitesse en Almere.

Voor Standard kwam hij tot op heden 45 keer in actie. Daarin vond hij 6 keer de netten en gaf 5 assists. Omdat het gaat over een uitleenbeurt zonder aankoopoptie. Hierdoor is er de mogelijkheid dat hij volgend seizoen nog aan deze statistieken kan werken.