Schade aan kunstgras van STVV: kan match van donderdag gespeeld worden?

Het was vanmorgen alle hens aan dek op Stayen. Er werd nog steeds de wonden gelikt van de supportersrellen van afgelopen weekend.

De zitjes in het bezoekersvak werden allemaal hersteld. Er werd met een bang hartje uitgekeken naar de keuring van het veld. Het kunstgras had immers de nodige schade opgelopen door de vuurpijlen die op het veld werden afgeschoten door fans van KRC Genk. STVV kreeg echter groen licht. Het veld is gekeurd en donderdag kan er gewoon gespeeld worden tegen KAA Gent.

Anne Swers, de CEO van Stayen, stelde heel veel schade vast. “Er zijn meer dan 40 brandplekken, de boarding is beschadigd, de spandoeken zijn doorgebrand, de bekabeling is stuk…”, tijdens het VRT Nieuws.

“Er zijn plekken in de LED-boarding gebrand dus het zal onmogelijk zijn om tijdens de match van donderdag de reclame van onze partners te laten zien aan de zuidkant van onze tribune. De netten voor het bezoekersvak zijn ook op twee plaatsen doorgebrand. Ik snap niet dat ze het zo op zijn beloop hebben gelaten en het zo lang hebben laten branden.”

STVV kijkt of het een strafklacht kan indienen tegen onbekenden. Mogelijk probeert de club ook de kosten voor de herstellingen van de schade te recupereren bij KRC Genk.