Antwerp gaat toch nog uithalen: Belgisch jeugdinternational onderweg naar Bosuil

Antwerp gaat op de laatste transferdag dan toch nog versterking binnenhalen. Dennis Praet zal het waarschijnlijk niet worden, maar The Great Old staat wel dichtbij een huur van jeugdinternational Eliot Matazo.

Antwerp is actief op zoek naar versterking op het middenveld en voert momenteel gesprekken met Eliot Matazo (21), een Belgische jeugdinternational van Monaco. Franse bronnen melden dat de onderhandelingen over een uitleenovereenkomst in een vergevorderd stadium verkeren.

Met het vertrek van Arthur Vermeeren zoekt Antwerp naar nieuw talent voor het centrale middenveld. Hoewel Praet en Marin overwogen werden, lijkt Matazo uiteindelijk de speler te worden die de Great Old zal versterken. Er zal waarschijnlijk geen aankoopoptie in het contract zitten en de onderhandelingen lopen nog. Maar die gaan de goeie kant op, weet Het Nieuwsblad.

Matazo is een product van de jeugdopleiding van Anderlecht en maakte sinds 2018 deel uit van AS Monaco. De Belgische jeugdinternational heeft al regelmatig speelkansen gekregen bij Monaco, met 77 gespeelde wedstrijden, maar is dit seizoen niet regelmatig in de basisopstelling te vinden, mede door blessures.