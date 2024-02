In kannen en kruiken: Charleroi grijpt in na cynische boodschap van supporters en troeft Anderlecht af

Sporting Charleroi moet dit seizoen stilaan gaan opletten voor het degradatiespook en dus moesten er dringend versterkingen bijkomen. Die worden nu de laatste dagen van de transfermarkt alsnog gevonden.

Sporting Charleroi heeft met Achraf Dari een nieuwe verdediger weten binnen te halen. Hij komt op huurbasis over van Brest en tekende tot het einde van het seizoen. In de deal zit geen aankoopoptie vervat.

Ook RSC Anderlecht toonde de afgelopen weken interesse in Achraf Dari, maar komt nu dus van een kale reis terug. De 24-jarige verdediger was al in het stadion aanwezig tijdens de wedstrijd tegen KAS Eupen woensdagavond.

Dit weekend hadden de supporters van Charleroi al uitgepakt met een groot spandoek, waarin ze de nieuwkomers - die er op dat moment nog niet waren - verwelkomen. Een beetje banter én een duidelijk signaal richting Bayat en co.

© photonews

Die heeft ondertussen geluisterd, want eerder kwam ook Jeremy Petris al over naar Charleroi. Hij komt over van Levskie Sofia en tekende voor 3 seizoenen + 2 jaar optie bij Sporting Charleroi.

Jeremy Petris is een Franse rechtsachter van 26 jaar. Hij werd opgeleid bij Paris FC en trok nadien naar Italië. Daar kwam hij uit voor Gozzano, Crotone, Bisceglie en Pro Vercelli. In februari 2022 trok hij naar Bulgarije om eerst uit te komen voor Tsarsko Selo en nadien Levski Sofia.

Jeremy Petris, nouveau zèbre. Bienvenue, Jeremy. ⚫⚪🗞 Toutes les infos : https://t.co/Is01gg1Mn9 pic.twitter.com/4OEVOd5bNj — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) January 30, 2024