Verrassing van formaat: Kylian Hazard op weg terug naar Challenger Pro League

Bij RWDM is het de drukste wintermercato van alle eersteklassers. Vandaag nog hopen ze er nog een paar te verwelkomen, maar ze slanken de veel te grote kern ook af. Maar dat ze Kylian Hazard zouden lozen, dat hadden we niet zien aankomen.

De jongere broer van Eden en Thorgan wordt naar de uitgang geduwd. Hij kwam dit seizoen nog niet in actie door de zware knieblessure die hij had opgelopen eind vorig seizoen. Maar blijkbaar gaat hij ook niet meer voor RWDM spelen nu hij bijna hersteld is.

De aanvallende middenvelder zou onderweg zijn naar SK Beveren, dat hem maar al te graag ziet komen ondanks zijn conditionele achterstand. De Waaslanders moeten nog een ferme inhaalbeweging maken om in aanmerking te komen voor promotie.

Daarom willen ze zich dus nog versterken met Hazard, die al bijna 7 maanden aan de kant staat. Zijn contract bij RWDM liep eind dit seizoen wel af.