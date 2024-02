De man die Anderlecht echt mist: zonder hem heeft Riemer geen oplossingen

Anderlecht in 2024, dat is bijzonder pover. Drie gelijke spelen in de competitie en uit de beker geknikkerd. Twee van die gelijke spelen werden dan nog behaald met meer geluk dan kunde. Paars-wit heeft een aanvallend probleem en dat is niet Kasper Dolberg zijn schuld.

Er gaan stemmen op om Dolberg te vervangen door Vazquez. Of dat veel gaat oplossen, betwijfelen we. Dolberg speelt het grootste deel van de tijd op 30-40 meter van het doel. Dat is ook niet de grootste kwaliteit van Vazquez. Nee, het probleem ligt elders.

Anderlecht heeft geen wingers

Tactisch bekeken heeft Anderlecht geen wingers. Zowel Hazard als Dreyer komen naar binnen. Het zijn ook niet de jongens die op snelheid hun man zullen voorbij gaan. Dat maakt dat de code makkelijk te kraken is voor de tegenstander. Besnik Hasi had het al snel gezien donderdag.

Hij begon met een driemansverdediging en enkele flanken. Na 20 minuten werd dat een viermansverdediging en dubbele flanken. In aanvallend opzicht creëerde hij zo een man meer situatie op de flank waardoor Patris en Arnstad in de problemen kwamen.

Op verdedigend vlak konden die flanken het middenveld komen versterken en konden Rits, Leoni en Stroeykens niet meer aangespeeld worden. Simpel, maar effectief. Anderlecht heeft niet de spelers die dat kunnen oplossen. Of toch wel, eentje. Maar die ligt in de lappenmand.

Amuzu was de enige die het kon oplossen

Vertonghen en co konden de bal achteraan zo veel rondspelen als ze wilden, eens de bal naar voor ging, was er niemand die met een actie of snelheid de organisatie uit verband kon spelen. Daarvoor hebben ze Francis Amuzu nodig. En die staat nog minstens tot de play-offs aan de kant. En dan nog is het de vraag of ze hem fit krijgen.

Het gebrek aan snelheid is bij een topteam een probleem. Riemer probeerde het gisteren op te lossen door Patris op links te zetten. "Want die zijn grootste kwaliteit is in de ruimte lopen en Thorgan kon zo zwerven", aldus de Deen. Een lapmiddel, want Patris is geen winger en werd weer keer op keer in zijn rug gepakt door Antonio Bill.

Hein zou zondag wel eens voor zijn kooi kunnen gaan liggen

Dolberg, die al twee maanden droog staat, loopt er intussen wat gelaten bij. Hij staat constant tegen twee verdedigers die hem simpel in de tang nemen. Veel aansluiting is er niet en de vele kruisraketten die zijn kant op komen, zijn niet zijn forte.

Dat Riemer telkens tactisch overklast wordt, is pijnlijk. En dan moet zondag Hein nog komen. Aangezien die wel nog snelheid heeft, maar geen creatieve spelers zou Gent wel eens voor zijn kooi kunnen gaan liggen. "Hier, vindt er maar iets op..." Dat wordt ook weer geen evidentie.