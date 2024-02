Hein Vanhaezebrouck ziet het niet meer zitten na nieuwe dubbele opdoffer: "Het is te veel"

KAA Gent heeft donderdagavond met 4-1 verloren van STVV. Zondag wacht alweer de clash met RSC Anderlecht. En het gaat van kwaad naar erger als het gaat over de kern van de Buffalo's.

Donderdag werd zwaar verloren op bezoek bij STVV en de balans van die wedstrijs zal - los van de sportieve 1 op 9 - ook nazinderen met oog op de clash met RSC Anderlecht. Jordan Torunarigha moest vervangen worden op het uur en is onzeker voor zondag.

Sven Kums van zijn kant zal mogelijk nog wat langer aan de kant staan, terwijl Hong en Watanabe nog op de Asian Cup zitten. En er zijn natuurlijk de vele vertrekkers de voorbije weken, waardoor het puzzelen zal worden voor Hein Vanhaezebrouck.

Gent mist te veel spelers volgens Vanhaezebrouck

Gambor en Mitrovic zijn wél speelgerechtigd voor zondag en dat kan mogelijk een slok op de borrel schelen, maar het zal dus wel niet simpel zijn om iedereen klaar te krijgen voor de clash met Anderlecht op zondag.

"Ik kan niet blijven zoeken, ik kan niet blijven uitvinden. We missen te veel spelers. We kunnen dit niet opvangen, het is te veel", klonk het zorgelijk in aanloop naar het duel met paars-wit.