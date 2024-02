Fout toegegeven? Opvallende details lekken uit over transfer van Dupé

Anderlecht liet doelman Maxime Dupé tijdens de wintermercato vertrekken. Nu lekken er enkele opvallende details van de deal uit.

RSC Anderlecht haalde vorige zomer Maxime Dupé transfervrij binnen van Toulouse. Hij tekende een contract tot 2025, begon sterk aan het seizoen, maar moest plots plaatsmaken voor Kasper Schmeichel.

Deze winter vertrok hij dan maar naar OGC Nice, omdat er geen uitzicht meer was op speelminuten. Het Nieuwsblad geeft nu enkele opmerkelijke details vrij over deze wintertransfer van paarswit.

In de Franse pers circuleerde een transferbedrag van 2,6 miljoen euro voor Dupé, maar volgens de krant is Dupé gratis vertrokken. Er kunnen wel 500.000 euro aan bonussen zijn, dan moet Nice Europees voetbal halen en Dupé laten spelen.

Volgens Het Nieuwsblad is dit een geste van Anderlecht, omdat ze de doelman onheus behandeld hebben met de komst van Schmeichel. In de deal met Nice zit ook een doorverkooppercentage van 20 procent, maar of dat zal opbrengen met een 30-jarige keeper is maar de vraag.