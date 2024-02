KAA Gent wint de strijd tegen RB Leipzig om absoluut toptalent

KAA Gent zagen deze wintermercato een aantal belangrijke spelers vertrekken. Anderzijds konden ze één van hun grootste talenten behouden.

Kevin De Bruyne

“Ik wil terug gaan naar het jaar 2005. Iemand uit de jeugd belde me: ‘Kunnen we niks doen voor Kevin De Bruyne?’ Neen, wij konden dat niet", vertelde Louwagie tijdens de wekelijkse persconferentie.

"Wij hadden toen geen middelen om in de jeugd te steken. En zie nu. Wat hebben we gedaan voor Malick Fofana? Op z’n vijftiende tekende hij zijn eerste contract. Hij heeft in totaal drie contracten bij ons getekend en maakte dan een toptransfer. Om maar te zeggen: de tijden zijn veranderd. Wij zijn stappen aan het zetten.”

Kevin De Bruyne konden ze echter niet houden, maar er loopt nog zo een supertalent rond in de jeugd. Hij wordt eind februari 16 jaar en KAA Gent hoopt hem langer aan zich te binden.

Het heeft echter met heel wat concurrentie af te rekenen. RB Leipzig probeerde met een bod hem al in te lijven. PSV, Lille, Bayern München en Borussia Dortmund trekken aan zijn mouw.

Mokio heeft echter zeer veel interesse in het project dat KAA Gent hem aanbiedt. Volgens zijn entourage zou het beter zijn zich door te ontwikkelen in België.