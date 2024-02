Reactie Mathieu Maertens en OH Leuven herleven na "zes maanden miserie"

OH Leuven is uit een dal aan het kruipen. De voorbije 5 competitiewedstrijden werden niet verloren. Sterker nog, OHL won 3 keer en pakte dus 11/15 in zijn laatste 5 wedstrijden.

Ook op het veld van Westerlo ging OH Leuven met de drie punten lopen. Bijna letterlijk want met 28% balbezit hebben ze vooral achter de bal gelopen dan met de bal. Toch stond er na 90 minuten een duidelijke 0-3 op het scorebord. "Het was inderdaad niet het allermooiste voetbal", beseft OHL-speler Mathieu Maertens maar al te goed. "Maar de drie punten zijn het belangrijkste. Bovendien hebben we scherp verdedigd en samen de nul gehouden", stipt hij de positieve punten aan. "Erop of eronder" Na nog geen kwartier voetballen, toen Maertens nog op de bank zat, stonden de bezoekers al 0-2 voor in 't Kuipke. "Je voelde dat ze begonnen te twijfelen dan. Voor het klassement was vandaag erop of eronder", besefte Maertens maar al te goed. De Leuvense kapitein lijkt bovendien eindelijk vertrokken te zijn na een seizoen waarbij hij al 11 wedstrijden miste door blessure. Vandaag was hij 10 seconden na zijn invalbeurt meteen goed voor de 0-3. "Een mooi boost na zes maanden vol miserie", vertelde Maertens. Die miserie was voor Maertens vooral persoonlijk, al kan die zeker ook op OHL toegepast worden.