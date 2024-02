Supporters begrijpen het niet, maar Vanhaezebrouck verklapt waarom Bram Lagae weg moest

Alles heeft zijn uitleg. En dat is ook zo over het plotse vertrek van Bram Lagae bij KAA Gent.

Het was voor de supporters vreemd opkijken toen KAA Gent het vertrek van Bram Lagae naar Duinkerke aankondigde. Een uitleenbeurt, maar wel eentje met een aankoopoptie, waardoor hij wellicht toch niet meer terugkeert naar de Buffalo’s.

“Ik hoorde vaak: 'Waarom zet je Lagae niet?' Wel, omdat hij nog niet klaar is voor het niveau van de Jupiler Pro League. Bram heeft er ook niets aan om hier te blijven en bij Jong Gent te blijven”, zegt Hein Vanhaezebrouck over de speler aan Het Nieuwsblad.

De trainer van KAA Gent adviseerde de speler dan ook om ergens anders te kiezen voor het tussenniveau en binnen zes maand te evalueren. Al zit er ook meer achter en Vanhaezebrouck kan niet laten dat te verklappen.

Mokio is de echte reden van het vertrek van Lagae

“Zo maak je ook ruimte voor Mokio, dat is een speciaal geval. Hij is voor zijn leeftijd een redelijk uitgegroeide jongen. Intussen proberen we aan hem en zijn familie duidelijk te maken dat er ruimte is.”

Op 29 februari werd Jorthy Mokio 16 jaar en KAA Gent wil hem hoe dan ook vastleggen, al is er volgens Het Laatste Nieuws de nodige interesse van Europese topclubs zoals PSV, Lille, Borussia Dortmund, Bayern München en niet nader genoemde Italiaanse clubs.

Leipzig zou hem al een voorstel gedaan hebben, maar door hem mee te nemen op winterstage gaf KAA Gent een belangrijk signaal naar de speler en zijn entourage, zo klinkt het.