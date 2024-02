De onfortuinlijke geblesseerde van Club Brugge, enkele jonge parels en de kampioenenmakers van Union zijn baas

Zoals elke week presenteren we u ons 'Elftal van het Weekend'. Dat is niet anders voor speeldag 24, na een gebalde speeldag op zaterdag en zondag. Met daarbij toch ook een paar opvallende namen van diverse ploegen.

Doelman

In doel is deze week Tobe Leysen opnieuw de man. Niet voor het eerst is de doelman van OH Leuven aan een nominatie geraakt. Ook in Westerlo werd gewonnen én hield Leysen de nul, waardoor de Leuvenaars helemaal alive and kicking zijn.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie spelers. De Cuyper speelde een prima wedstrijd op bezoek bij Antwerp op de rechtsachter in plaats van zijn geliefde plaats links. Tot zijn onfortuinlijke blessure was hij misschien wel de sterkhouder van Club Brugge.

Foulon was onverzettelijk op de linkerflank bij Mechelen, centraal kiezen we voor Fujii die KV Kortrijk aan een clean sheet hielp samen met de rest van een prima defensie van Kortrijk - Tsunoda en Silva hadden hier even goed kunnen staan.

Middenveld

Op het middenveld konden we niet naast Puertas, die alweer strooide met passjes voor kampioen in wording Union SG. Banzuzi is dan weer de onbekende en onderschatte parel van OH Leuven, terwijl Stroeykens ook leuke dingen liet zien bij Anderlecht. Centrale verdediger Sarr was sterkhouder als verdedigende middenvelder bij RWDM tegen Standard.

Aanval

Voorin is het altijd interessant als je statistieken kan produceren, al kan het zelfs anders. Amoura was opnieuw heel sterk bij Union, terwijl Alan Minda met 1 goal en 2 assists zelfs ploegmaat Denkey (2 goals) uit de ploeg houdt. Vincent Janssen woog de hele wedstrijd op de verdediging van Club Brugge en werkte héél hard.

Alles samen is dit ons team van de week voor jullie: