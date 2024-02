RECONSTRUCTIE: Antwerp was op de laatste dag van de mercato bijna een tweede sterkhouder kwijt, maar... 'Engels miljoenenbod kwam er uiteindelijk niét'

Antwerp FC zag tijdens de wintermercato Arthur Vermeeren richting Atlético Madrid vertrekken. Maar het scheelde geen haar of de landskampioen was ook een tweede sleutelpion kwijt gespeeld.

Bij Antwerp FC leek het tijdens de laatste dagen van de wintermercato een uitgemaakte zaak dat Jean Butez zou vertrekken. The Great Old wachtte tevergeefs op het finale bod van Crystal Palace op... Jean Butez.

Volgens de Engelse media was ook de doelman van Antwerp rond met Crystal Palace, maar een transfer kwam er uiteindelijk niet. Meer zelfs: onrechtstreeks heeft Matz Sels ervoor gezorgd dat Butez zijn droomtransfer niet heeft gekregen.

© photonews

Sels zette zijn krabbel onder een contract bij Nottingham Forest. Maar... de Rode Duivel was er tweede keuze. The Tricky Trees richtten aanvankelijk alle pijlen op Sam Johnstone. De doelman van Crystal Palace vond echter geen persoonlijk akkoord met Forest.

Herkansing in de zomer?

Crystal Palace bleef in de tussentijd niet bij de pakken zitten en maakte alles in gereedheid om Butez als vervanger naar Londen te halen. Maar uiteindelijk stortte het hele kaartenhuisje in elkaar. Krijgt Butez deze zomer een herkansing?