Deila onder druk om beslissing om te draaien: bekerbelang en situatie nopen Club Brugge tot actie

Club Brugge wil een prijs na het vorige rotseizoen. De meest logische manier om daaraan te komen is de beker, want in de competitie is - zelfs bij halvering - de achterstand op Union al bijzonder groot. Maar daarvoor moeten ze woensdag, met een gedecimeerde ploeg, wel voorbij datzelfde Union.

En dat wordt dus geen eenvoudige opdracht. Zonder De Cuyper, Zinckernagel en Vetlesen. Die laatste twee staan zelfs weken aan de kant. Hun logische vervangers zijn dan Odoi, Skoras en Balanta. Drie jongens die vastgekluisterd zitten aan de bank en dit seizoen nog geen grootse indruk nalieten.

Bestuur verwacht prijs

Daar achter is de spoeling heel dun geworden. Deila heeft nog Jutgla achter de hand, die ook op links zou kunnen beginnen, maar de Spanjaard kent ook niet meteen zijn beste seizoen. Heel veel hinderpalen om straks een goed resultaat neer te zetten tegen een Union dat op volle sterkte staat en zijn beste voetbal etaleert.

Het gaat wel om een heen- en terugmatch, maar in het eigen stadion is er dit seizoen weinig te doen aan de Brusselaars. Het zal dus in Jan Breydel moeten gebeuren. Ronny Deila staat onder druk om een prijs te pakken. Vincent Mannaert wil in schoonheid afscheid nemen en Bart Verhaeghe is onrustig nu de achterstand in de competitie al 17 punten bedraagt.

Verandert Deila van gedachten over Nusa?

In de kering zijn dat er 8 in de play-offs. Dat wordt moeilijk. De beker is dus de beste kans. Deila zei vorige week dat hij Antonio Nusa, die na al zijn transferperikelen het mentaal moeilijk had, rust zou gunnen tegen Antwerp en Union. Maar daar komt hij beter nog eens op terug nu zijn aanvallende wapens beperkt zijn.

De Noor kan straks een rol spelen als het nodig is. Toch eens overwegen om hem er weer bij te halen? Want al de eieren in de mand van Skoras en Jutgla leggen... Het is riskant. Nusa kan morgen ook aan Brentford en andere clubs tonen dat hij een grote mentale weerbaarheid heeft.

In ieder geval zal Club moeten rekenen op een grootse prestatie van het trio Vanaken-Skov Olsen-Thiago.