🎥 Al weken out bij RSC Anderlecht, maar nu wel heuglijk nieuws én keischattige manier van bekendmaken

Het zijn geen leuke weken voor Ludwig Augustinsson op sportief gebied. Toch kwam de linkervleugelverdediger van paars-wit nu met heel leuk nieuws op de proppen. Hij wordt namelijk opnieuw vader.

Tegen Union SG, KV Mechelen en KAA Gent was er geen spoor van Ludwig Augustinsson bij RSC Anderlecht. De 29-jarige linkervleugelverdediger heeft te kampen met een spierblessure en is aan het revalideren.

Dit seizoen heeft hij al zeventien keer gespeeld voor RSC Anderlecht, normaliter keert de Zweed aankomende zomer terug naar Sevilla - paars-wit huurt de speler van de Spaanse topclub. Ondertussen kwam Augustinsson wel met goed persoonlijk nieuws.

Via de sociale media kwam de Zweedse verdediger met goed nieuws naar buiten. Zo gaat hij voor de tweede keer vader worden. Onder meer Erik Lamela, Jan Vertonghen en Marc Coucke waren er als de kippen bij om het gezin Augustinsson proficiat te wensen.

Augustinsson heeft al een dochter, nu is zijn vrouw dus opnieuw in blijde verwachting. We wensen het gezin veel plezier bij het uitbreiden van hun coconnetje.