Enter Tottenham en Newcastle? Transferdossier van Nusa neemt nu wel een héél opvallende wending

Antonio Nusa kan opgelucht ademhalen. De knieproblemen van de Noor zijn niét van die aard om zich zorgen te maken. Al wil dat helemaal niet zeggen dat Brentford FC de transfer officieel zal maken.

Om nog eventjes te herhalen: Antonio Nusa, Club Brugge en Brentford FC waren het eens over een transfer. Tijdens de medische proeven werd de deal echter in de koelkast gestoken. Reden: knieproblemen.

Ondertussen is het al duidelijk dat die knieproblemen geen probleem hoeven te vormen. Nusa kampt met groeiletsel rond het kraakbeen in de knie, maar de dokters van Club Brugge én de Noorse nationale ploeg bevestigden ondertussen al dat zo'n euvel geen verdere problemen zal opleveren.

© photonews

We schreven eerder deze week al dat Club Brugge en Brentford opnieuw rond de tafel zitten. Ondertussen hebben we een nieuwe update: een transfer is niét voor vandaag of morgen.

Gaat de transfer van Nusa naar Brentford nog door?

Volgens onze bronnen twijfelt Brentford om de transfer aan de afgesproken voorwaarden te laten doorgaan. Lees: The Bees hebben geen zin meer om 37 miljoen euro te storten op de blauw-zwarte rekening, terwijl Vincent Mannaert voet bij stuk wil houden. Enter Tottenham Hotspur of Newcastle United?