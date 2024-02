Stunttransfer in de maak? 'Belgisch jeugdproduct Club Brugge en Mechelen speelt zich met bliksemmaanden in de kijker van Roma, Frankfurt & co'

Bij de jonge Rode Duivels had Ignace Van der Brempt de voorbije maanden vooral veel pech, maar op clubniveau is de gewezen speler van Club Brugge wél indruk aan het maken. En dat levert ook veel aandacht op.

Ignace Van der Brempt is dit seizoen een sterkhouder bij Hamburg in de tweede klasse van Duitsland. De rechtsback is in vorm en de voormalige Club Brugge-speler maakt de voorbije maanden heel wat indruk in het land.

Dat leverde hem ook heel wat aandacht op. Volgens Het Nieuwsblad zouden met Mönchengladbach, Wolfsburg en Frankfurt drie Duitse topklassers hem graag willen inlijven. Ook AS Roma en OGC Nice azen op de rechtsachter.

Of toch gewoon blijven bij Hamburg?

Bij Hamburg - dat Van der Brempt huurt van Red Bull Salzburg - speelde de 21-jarige verdediger dit seizoen al 1330 minuten, waarin hij ook al goed was voor vier assists. Daarmee is hij van goudwaarde voor zijn ploeg.

En dat kan mogelijk nog opleveren, want als Hamburg naar het hoogste niveau kan stijgen zou er een aankoopoptie in het huurcontract kunnen worden gelicht. Momenteel staat het team tweede in de Duitse Tweede Bundesliga.