Courtois vindt dat problemen met VAR makkelijk op te lossen zijn: "Het zijn enkelingen"

Het was dit weekend alweer zover: woedende trainers na wel of niet VAR-ingrepen. Florian Kohfeldt van Eupen kon er niet bij dat Mignolet geen rood kreeg en Alexander Blessin had dan weer geen begrip voor de late penalty van Westerlo. Imke Courtois heeft er een duidelijke mening over.

Voor Courtois is het een kwestie van opleiding. "De problemen met de VAR zijn net iets makkelijker op te lossen. Het gaat om enkelingen die soms grote en zeer vermijdbare fouten maken", zegt ze in De Zondag. "Ik snap de procedure van ‘elke goal checken' wel maar die goal van De Sart op Anderlecht: toch niets van aan? En de interpretaties van ‘handsbal' zijn ook vaak moeilijk te volgen.” Vooral dat laatste is de laatste jaren bijzonder ingewikkeld geworden. Alle ballen tegen de hand afdoen als penalty is ook geen oplossing. “En dan maar verdedigen met de handen op de rug, komaan?! Voor mij telt eigenlijk nog steeds: is het aangeschoten of niet? Idem voor duels. Toen Burgess woensdag voldoende hard wilde terugkoppen op Moris was het gewoon onvermijdbaar dat zijn arm tegen Thiago aanvloog."